La sorpresiva decisión que tomó Jorge Rial, desoyendo el pedido de su esposa

Jorge Rial estuvo presente en el piso de TV Nostra este lunes 12 por la noche a pesar del pedido expreso de Romina Pereiro, quien le manifestó que hiciera el programa desde su casa por pertenecer al grupo de riesgo ante el aumento de casos de Covid-19.

Fue al aire de Mañanas Públicas, ciclo que integra la nutricionista, donde hizo un pedido público al periodista para que se quede en casa y no hacer de forma presencial su nuevo programa. "Quiero aprovechar para hacer un pedido público, le queremos pedir que se quede en casa, que no salga, que no se exponga".

"No es un momento para las personas que tienen alguna complicación, él tiene factores de riesgo asociados, todavía no está vacunado. Yo hablo por mi, pero también lo hablamos con sus hijas (Morena y Rocío Rial) y no queremos que salga", señaló la licenciada sobre la salud de Rial.

Sn embargo, este lunes el conductor abrió su ciclo en América TV de forma presencial en el estudio, desoyendo los consejos de su esposa. Aunque sí accedió a utilizar el barbijo durante toda emisión.

"Nosotros decidimos salir hoy con los barbijos. No es fácil hacer este laburo con barbijo, hablamos, es muy difícil. Porque estemos en la tele no somos inmunes. Le exigimos a los chicos que están afuera, y a los chicos de acá también, más allá de que tenemos una distancia y un estudio más grande", dijo Rial.

Asimismo, indicó: "Cada vez hay menos gente porque el protocolo se hizo más fuerte. Pero es una manera de decir 'bueno loco, ¿vieron que no era joda?'".