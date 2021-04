Fabián Doman se quebró en vivo al recordar a Mauro Viale

Anoche, tanto a Rolando Graña como a Rodrigo Lussich les tocó dar la triste noticia del fallecimiento de Mauro Viale al aire. Sus compañeros de A24 y América lo recordaron como un gran profesional. Fabián Doman, quien conduce Intratables, fue uno de los que se mostró más emocionado al aire.

"Sabés lo que pasa, si yo trabajo en televisión es por él", señaló al aire con la voz cortada a través de una comunicación telefónica el periodista. "Tuve la suerte de trabajar con él en Impacto 7 y me enseñó todo de cómo se hacía un programa a la mañana. Después hicimos más programas, tuve la suerte profesional de trabajar con uno de los más grandes periodistas que tuvo la televisión en la Argentina y no puedo hablar, me cuesta mucho, hace 20 minutos que no paro de llorar", contó.

"Con el periodismo que hago yo uno está curtido, tiene la piel dura y nada te conmueve, pero no estaba preparado para que Mauro... Lo único que me alegro es que pude decirle en privado y en público que fue un gran maestro", expresó.

Continuó: "Ha sido uno de los más grandes maestros del periodismo argentino y, el que diga lo contrario, es un idiota que no sabe de periodismo. Es un tipo que revolucionó la televisión".

Además, recordó al aire un episodio que vivieron juntos en la TV y que le sirvió para aprender a interrogar a entrevistados. "Una vez le preguntó al abogado de alguien que estaba preso si era culpable o inocente. Yo le dije en el corte ‘pero Mauro, ¿cómo le preguntaste eso?’, y me dijo ‘porque las preguntas más simples son las que más complican al entrevistado", rememoró.