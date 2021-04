Lali Espósito habló de su vínculo con el dinero: "A los 12 años ganaba más que mis viejos"

Lali Espósito regresó a la Argentina luego de pasar varios meses en España terminando las grabaciones de la serie Sky Rojo. Instalada en Buenos Aires, la actriz y cantante dialogó con la revista OHLALÁ! sobre su exitosa carrera y su vínculo con el dinero.

"La guita es una energía de la que me costó mucho tiempo hacerme cargo. Yo vengo de una familia que tenía lo justo y necesario y empecé a trabajar a los diez años, pero llega un momento en que ganás más que tus viejos y tenés 12 o 13 años... eso es un tema que si no lo laburás a medida que vas creciendo, se arma esa bola de culpa que te aleja del entender que ese dinero es bueno, no es malo. Ese dinero no te aleja de los tuyos, te da una calidad de vida y vos les podés dar a los tuyos una calidad de vida. Creo que por la crianza que me han dado mis viejos siempre entendí para qué me servía la plata", afirmó.

En ese sentido, se mostró muy agradecida por tener su casa propia en la Argentina pese al delicado contexto económico. "Tengo mi casa y sabemos lo que significa tener un techo, más en este país, que hay gente que por más que se rompa el cul... toda la vida, no lo logra. Haberles podido regalar una casita a mis viejos o darles una mano a mis hermanos o cosas más frívolas como irme de vacaciones y viajar en primera... Son pequeños gustos frívolos, pero son las cosas en las que yo veo reflejado mi esfuerzo", añadió.

Finalmente, reconoció que de a poco logró amigarse con el dinero. "Fui entendiendo que eso era un logro que no me tenía que dar culpa. Para mí es invitar a mis amigos a un asado y al que me quiera decir '¿cuánto gastaste?' lo mato. Yo ahí veo mi plata: gastarlo en gente que me cae bien, en comer bien, en un buen vino. Es como simplón pero es lo que a mí me pasa con el dinero".