El hermano de Susana Giménez protagonizó un escándalo en un restaurante de Uruguay

Patricio Giménez volvió a ser noticia en las últimas horas por un escándalo que protagonizó en un restaurante en la zona de Maldonado, en Uruguay, junto a unos amigos. El problema surgió porque el hermano de Susana Giménez ingresó al local con su perra Rumba, y en el establecimiento está prohibido el ingreso con mascotas. Así se lo hizo saber Alberto Sena, propietario del lugar, hecho que al cantante no le gustó.

"Si se tiene que ir Rumba, me voy yo, y nos vamos todos", expresó, según informó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi. De acuerdo a los otros comensales que estaban presentes allí, Sena le explicó amablemente que esas eran las normas del lugar y que, si quería seguir en el sitio, podía dejar la perra afuera así podían ser servidos.

No conforme con esa respuesta, Patricio comenzó a los gritos exclamando: "Acá en simplemente La Balanza, Rumba nos vamos a otro restaurant como la gente. Agradecido a mis amigos que todos nos fuimos a la mierd…, cuando no aceptaron a Rumba, te vas a la put… que te parió, hijo de put… de la Balanza".

Luego, volvió a ingresar al restaurante y siguió: "La Balanza, simplemente La Balanza, acá no me dejan entrar con Rumba, Alberto no me deja entrar con Rumba, fenómeno, este es el boliche divino de Maldonado, pásenla divino, soretes". Sorprendido por la actitud del hermano de la diva argentina, el dueño del lugar simplemente se limitó a decir que había sido un incidente desagradable.

Luego de semejante papelón, el hermano de la diva decidió salir a pedir disculpas con varios posteos en su cuenta de Instagram.