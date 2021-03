Fuerte crítica de Silvina Escudero a la TV: "Hicieron festivales a costa de mi sangre y malestar"

Años atrás, Silvina Escudero irrumpió en los medios junto a su hermana Vanina y no hubo quién no hablara de ellas. Las bailarinas causaron sensación y protagonizaron más de un escándalo público. Si bien hoy Silvina continúa trabajando en televisión, optó por mantener un perfil más bajo y no ser el centro de atención de todas las miradas como en algún momento lo fue. Ahora, en una entrevista en La Once Diez habló de los angustiante que fue para ella cuando era el tema principal en todos los programas de espectáculos.

"Yo consumo televisión, y también estoy inmersa en ese mundo y yo lo he padecido, lo he sufrido. Se han hecho festivales a costa de mi sangre y mi malestar", indicó.

"Infinidad de veces tuve ganas de irme de entrevistas, y especialmente en mis años álgidos. Yo estuve siete u ocho años que estaba en la cresta de la ola todos los días, todo el tiempo era tapa, y eso era muy difícil de llevar, por eso también necesité bajar y salir de eso. Si eras linda y tenías buen cuerpo, estabas sí o sí relacionada con el sexo, no importaba tu intelecto o si tenías cosas importantes para decir. Pero hoy, gracias a Dios, no hace falta que sea esa carnicería como antes, hoy me parece que se respeta más al artista, hay más código", señaló al aire.

"Hoy estoy plantada desde otro lugar. Soy una mujer. Yo era una nena cuando empecé en los medios. Una creía que por ir a un programa, como era tapa de revista, tenía que bancarme que se rían o me hablen todo el tiempo de mi c*** o de lo sexual. Hoy como mujer adulta te lo puedo decir. Yo no me lo quería bancar porque soy una mujer aguerrida, de carácter, pero la realidad es que no podés contra todo. Y era peor: mientras más vos contestabas, era un laberinto sin salida", agregó la panelista de América TV.