Tenso cruce en vivo entre Luciana Salazar y Fernando Burlando

Martín Redrado y Luciana Salazar continuan en plena guerra mediática. El economista decidió iniciar acciones legales contra la modelo por daños y perjuicios, y otra denuncia por hostigamiento mediático.

El próximo miércoles 14 de abril ambos estarán frente a frente en una audiencia de mediación, después de los incontables cruces en los medios que se sucedieron en estas semanas.

"Cuando una conversación se hace por Whatsapp o telefónicamente tiene connotaciones de reservado e íntimo. El Código Contravencional castiga dar a conocer ese tipo de información porque la privacidad tiene que ser respetada. En este tiempo hemos visto permanentemente que se transgreden situaciones y se expuso la intimidad que tiene connotaciones de reservada", aseguró el Fernando Burlando sobre la denuncia que realizó contra la modelo en una entrevista con Intrusos.

El conductor Rodrigo Lussich aseguró que Luciana consideraba dichas conversaciones como pruebas de que fue víctima de violencia de género. Al respecto, Burlando señaló: "Yo no he visto ninguna connotación de esas características, esta mención a una situación de violencia también fue denunciada y lo ves en la querella criminal. Uno no puede decir cualquier cosa y malinformar a través de los medios de comunicación. Tenemos cierto deber de responsabilidad. Si acá se está discutiendo si salieron o no, es un tema aparte. Nosotros fuimos por una cuestión jurídica, hostigamiento y revelación de comunicaciones privadas".

En plena charla, Salazar llamó por teléfono al programa para defenderse y dar su opinión sobre este tema. "Te estaba escuchando atentamente por lo que supuestamente me van a demandar", aseguró la modelo. El abogado la interrumpió y le dijo: "No necesito que me contestes nada, lo que hago es una tarea jurídica, no te estoy atacando con nada, es objetivo lo mío. Lo puede ver Burlando o la señora que está mirando en su casa".

Muy enojada, la mamá de Matilda afirmó: "Yo tengo abogados que dicen que de ninguna manera puede ir para adelante con las denuncias". Fernando le respondió: "Si los abogados dicen que no, poné a los abogados a charlar así hablamos de igual a igual porque no me causa gracia hablar con vos cuando no sos una profesional del derecho. Yo no tengo que explicarte nada".

La discusión continuó y se vivió un clima tenso en el ciclo de América. "Vos estás diciendo que yo muestro cosas del ámbito privado cuando él (Redrado) también lo está haciendo. Entonces se cae todo. ¿Yo estoy loca o Martín Redrado no mandó chats?", preguntó Luciana, muy indignada. Lussich aseguró que el economista le había mandado conversaciones a su colega Paula Varela donde él decía que no la amaba más. Y la panelista lo confirmó: "Martín me mandó los chats y me dijo que los pusiera al aire".

Cuando Salazar reveló que iba a pedir a algunos periodistas que salieran de testigos, Burlando le respondió: "Llamá a quien quieras. Acá hay una cuestión de privacidad y preservación de las fuentes de información. No es tan sencilla la vida ni tan fácil la situación. Lo que hay que hacer es dejar tranquila a la gente. En este caso, Martín se siente afectado por una situación que está viviendo y te pone como protagonista a vos. La Justicia tendrá que ver si tenés algún grado de responsabilidad".

Por último, la modelo volvió a señalar que para sus abogados no se trataba de una demanda por injurias sino que era violencia de género. El abogado de Redrado argumentó que este no era el caso desde su punto de vista: "La violencia de género tiene características, no podés estigmatizar en este momento que está la teoría de la cancelación en los Estados Unidos y vos vas mucho, donde se estigmatiza a la gente y no se puede decir cualquier cosa de una persona cuando no se dan esas circunstancias. Para que se dé una situación de violencia de género no significa que a vos te digan cosas que no te gustan".