Revelan detalles de la salud de Soledad Aquino tras ser internada de urgencia

La semana pasada, Soledad Aquino, primera mujer de Marcelo Tinelli, debió ser internada en una clínica porteña a causa de una hemorragia digestiva. Tras pasar unos días en terapia intensiva, ahora Aquino está completando su recuperación en una habitación común.

Durante el fin de semana, Tinelli rompió el silencio y habló sobre la salud de su exesposa y madre de sus hijas Candelaria y Micaela. "Sole está mejorando lentamente. Estamos mucho junto a Mica y Cande. Es muy fuerte y va a salir adelante", señaló el líder de ShowMatch.

Este lunes, trascendió que el conductor y sus hijas fueron a visitar a Aquino. Cabe destacar que la familia optó por mantener un absoluto hermetismo con respecto a esta situación.

La panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece), Yanina Latorre reveló algunos detalles. "El martes pasado empezó con dolores como si fueran de panza, estaba descompuesta. Empezó a ir al baño con sangre, se asustó. Llamó a su hermana, le pareció que era algo menor. Llamó a las chicas, e intervinieron ellas y Marcelo", comenzó la integrante de LAM.

Luego agregó: "Hay que sacarse el sombrero lo buen tipo que es Marcelo. Suspendió todo para acompañar a sus hijas. La internaron el martes en terapia intensiva, con una hemorragia digestiva bastante fuerte. Ahora ya está controlada. Tenía respirador, sigue en terapia, pero el respirador ya se lo sacaron".

Con respecto al motivo que detonó la hemorragia, Latorre expresó: "Se supone que es típico de haberse automedicado y haber tomado muchos analgésicos. Haber mezclado algo para un dolor de cabeza, no se sabe todavía. A veces te dan esos protectores gástricos, y es muy común que a veces te automedicas, y le reventó el estómago. La hemorragia está controlada, le están haciendo estudios. Sigue internada, pero ya no tiene el respirador y está todo bastante bien. Ella sigue con dolores, y Marcelo está con sus dos hijas todo el tiempo".

Por último, Yanina Latorre que se contactó con Mica Tinelli, con quién tiene relación, y le contó: "No sabía cuándo la iban a largar. Que es un día a día, pero que estaba despierta. Que estaba consciente, que charlaban. Que Marcelo está con ellas y que no las deja ni a sol, ni sombra. No es tan grave cómo algunos quieren decir. Fue una grave hemorragia digestiva".