El jugado cambio de look de Stefi Roitman durante su paso por Argentina

Stefi Roitman regresó al país, acompañada de su prometido Ricky Montaner. Durante su estadía, la actriz aceptó algunos proyectos laborales y renovó su look para estar a tono con su nueva etapa: rubia, con flequillo y de pelo corto. En un video junto a su pareja anunció: "Lista para ustedes".

La actriz y modelo vivió en Miami durante toda la cuarentena por la pandemia de coronavirus junto al clan Montaner. En septiembre anunció su compromiso con el hijo del cantante, y empezaron a planear el casamiento de sus sueños, aunque todavía no hicieron pública la fecha.

La semana pasada llegaron a nuestro país su suegro, su cuñado y su futuro marido para grabar su participación en la edición 2021 de La Voz Argentina, como jurados de la competencia de canto. Después de un año sin ver a sus padres, Roitman se reunió con toda su familia y presentó en sociedad oficialmente a Ricky.

"Ready for you, Argentina (Lista para ustedes). Disculpas por mostrar el corte de pelo después de entrenar", escribió en el clip con su cambio de look y vestida con un outfit deportivo.

"Más Tokio que nunca", "Tokio rubia", "La Tokio argentina"; fueron algunos de los comentarios que le escribieron sus seguidores, destacando el parecido con el personaje interpretado por Úrsula Corberó en La Casa de Papel.