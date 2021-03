Previo a su regreso a la TV: el gesto de Juanita Viale con Alberto Fernández que sorprendió a más de uno

Juana Viale estará por su segundo año consecutivo al frente de la clásica mesa de su abuela, figura indiscutida de la televisión argentina, Mirtha Legrand.

Esta noche, a las 21.30, Juanita volverá a conducir una nueva temporada de La noche de Mirtha. Mañana, a las 13.30, hará lo propio con el estreno del año 53 de Almorzando con Mirtha Legrand. Ambos ciclos por la pantalla de eltrece y conducidos por ella en reemplazo de su abuela, quien prefiere exponerse muy poco en medio de una pandemia extendida.

Recordemos que en 2020 la pandemia apuró a Juanita a hacerse cargo de los programas de su predecesora. Pero la edición 2021 tiene nuevos aires. Según reveló la actriz en una entrevista con Infobae, la Chiqui pidió que agreguen la extensión Con Juana Viale a los nombres de ambos formatos. Todo un gesto de la nueva etapa que se viene para los históricos programas.

Con Nacho Viale a la cabeza de la producción, como siempre, el equipo de la familia más televisiva se prepara para su regreso. En este contexto, Juanita contó que este año quiere mayor apertura de voces en cada programa, revelando que le escribió personalmente al presidente Alberto Fernández para que sea parte de alguno de los envíos. "Particularmente le escribí al Presidente, a Alberto (Fernández), y me dijo que veamos más adelante. Esto fue el año pasado. Después le volví a escribir y no me contestó. Seguramente ha tenido un año bastante complejo, pero sería interesante que este año sí pueda sentarse", declaró.

Luego, agregó: "Me gustaría tenerlo a Alberto, a Mauricio (Macri), a (Santiago) Cafiero. Me gustaría tenerlos a todos. Desde Seguridad, Justicia, que se sienten todos. Es importante. Es un programa que me llamó la atención por la magnitud, por dónde se ve, toda la Argentina. Uno dice: “Bueno, Buenos Aires...”, pero Argentina es gigante y por todos los lugares en los que estuve, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Misiones, se ve y se escucha. Entonces, y más que estamos en elecciones, es importante que los lleve".