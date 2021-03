El polémico comentario de Alex Caniggia sobre Vicky Xipolitakis: "Para empezar ella es..."

Alex Caniggia es uno de los participantes más polémicos de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Personaje con gran repercusión mediática desde antes de su participación en el reality gastronómico, y una de las razones es su particular vocabulario que utiliza tanto en las entrevistas como en sus redes sociales.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio "Pájaro" Caniggia creó un gran personaje que se refiere al dinero y la "high society" con una terminología un tanto polémica para muchos.

Ahora, Alex participó en Minuto para ganar y dio una explicación sobre el léxico que utiliza a diario, donde usó a Vicky Xipolitakis como ejemplo.

Cannigia comenzó al revelar que un "barat" vendría a ser una persona envidiosa. Al no comprender completamente, Marley le consultó al ejemplificar que los "haters" de Twitter pueden ser barats.

"La verdad es que no uso Twitter, me lo usa la gente que trabaja conmigo. ¡¿Mirá si voy a usar Twitter yo?! Uso a veces Instagram, pero tranquilo. No soy muy fan de las redes", retrucó el hermano de Charlotte Caniggia.

En ese momento, el conductor quiso saber si Xipolitakis podía ser una "barat", a lo que Alex remató concretamente: "¡No! Ella para empezar es rubia. Si sos rubia es como que subís de nivel. Siempre tincha, nunca intincha".