A casi un año de la muerte de Sergio Denis, su hija salió a hablar

Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020 luego de estar 14 meses internado debido al grave accidente que tuvo en medio de un show en el Teatro Mercedes Sosa, de Tucumán. En la última emisión de La Peña de Morfi y a días del que hubiera sido el cumpleaños número 72 del cantante, Bárbara Hoffmann -su hija- se expresó con respecto a las circunstancias en las que falleció su progenitor.

"¿De qué murió tu papá? ¿Para vos eso fue un accidente o no lo llamás así?”, le consultó al aire Gerado Rozín. "No, claramente no fue un accidente. Hubo un descuido al cien por ciento de su persona y de cualquier artista que se hubiera subido a ese escenario", respondió de manera contundente.

"Lamentablemente se toman medidas cuando pasan estas cosas y tendrían que haber sido previsores. Hubo dos casos que se mencionaron mucho. El de Lali Espósito y el de un bailarín de Panam que ya habían tenido accidentes en ese mismo teatro. Por lo cual, encima de que no estaban las condiciones dadas antes de que mi papá se subiera al escenario, hubo tiempo. Estuvieron estos dos antecedentes para remendarlo y no se hizo", señaló.

"Desde ese lugar esto no se puede tomar como un accidente. Se tendría que haber parado antes y no hubiéramos llegado a este desenlace tan lamentable. Para nosotros, perder a nuestro padre y nuestra familia. Y para la gente, perder a semejante artista".

Recientemente, hubo novedades en la causa del cantante: la fiscalía marcó cuáles serán las especialidades de los integrantes de la junta médica que analizará los tratamientos que se le realizaron para poder corroborar la causa de su deceso.