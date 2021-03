La furiosa reacción de Dalma Maradona luego de ver el documental de Infobae

Tras el estreno de La muerte de Maradona, documental que realizó Infobae, se generó una enorme repercusión en los medios de comunicación y en el entorno de Diego Maradona. Hasta la propia Dalma Maradona se expresó al respecto en Un día perfecto, el programa radial en el que acompaña a Cayetano, Gabriel Schultz y Cayetina en Radio Metro.

"No suelo hablar nunca de estos temas porque me parece que no es el lugar ni el momento, pero después de haber visto ayer el informe que hizo Infobae, yo necesito, obviamente es el lugar donde yo trabajo, vuelvo a pedir justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa", declaró.

Luego, agregó: "Y también me pregunto, por ejemplo, a mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué piensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él. Quiero saber qué va a pasar ahora después de haber escuchado las barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber esto cómo sigue, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más".

Recordemos que horas antes, la hija mayor del ex DT de la Selección se había manifestado en su cuenta de Twitter. "No sé si estoy preparada para ver el informe que hizo Infobae. Pero como dicen que hay audios de Mati (por Matías Morla) creo que no me voy a poder resistir. ¿Alguien lo vio?", preguntó Dalma Maradona sobre el documental, en el que se revelan audios inéditos del propio Morla, el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el kinesiólogo Nicolás Taffarel, Charly (uno de los asistentes) y demás personas cercanas al ex campeón del mundo.