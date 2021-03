En el día de cumpleaños de Chris Martin, un emotivo recuerdo sobre Coldplay

Un 2 de marzo el vocalista Chris Martin, líder de la exitosa banda británica Coldplay, cumple 44 años. Más allá de su extensa trayectoria, los fans recordarán la historia de la canción –más emotiva de todo su repertorio- que creó junto a su ex esposa Gwyneth Paltrow.

Cabe recordar que la famosa agrupación de rock-pop Coldplay, siempre se caracterizó por irradiar luz en lo que respecta al mundo de la industria musical. A través de enérgicas composiciones y discursos optimistas fue de las bandas más elegidas por muchas generaciones.

Es por ello que festejar al cantante británico recordando uno de los temas que compuso hace años para la banda junto con su ex esposa Gwyneth Paltrow vale y mucho.

La séptima producción de Coldplay llevó el nombre de "A Head Full Of Dreams" y de ella se desprenden grandes éxitos que muchos recordarán como "Hymn For The Weeknd" donde se vivió la colaboración especial de Beyoncé, "Birds", "Adventure of a Lifetime" y la sublime "Everglow", una canción que fue creada con la ayuda de Gwyneth Paltrow.

Un tema y una historia detrás

La famosa canción de Coldplay que Chris Martin creó junto a su ex Gwyneth Paltrow tiene toda una historia detrás que muchos desconocen, aunque para sus fans probablemente no sea sorpresa. Sin embargo, en el cumpleaños número 44 de Martin, vale recordarla.

Se llama "Everglow" y antes de que se convirtiera en un sencillo promocional del éxito, se decidió estrenar en el programa de Zane Lowe vía Apple Music. Ese momento fue en noviembre del 2015 y en plena entrevista, Chris Martin reveló que su ex esposa es quien había participado en varios aspectos de su producción:



"A ella se le ocurrió la idea, entonces le dije: '¿hay manera de que tú cantes esta línea?'" textuales palabras de Martin.

En la canción se puede escuchar a Paltrow recitando las líneas "So how come things move on? How come cars don't slow?" y además se puede disfrutar cómo lucen las voces adicionales (excepcionales) detrás de la interpretación del vocalista de Coldplay.

En esa oportunidad – durante la entrevista- Chris Martin también declaró algo relevante sobre "Everglow": "trata sobre, ya sea un ser querido o una situación o un amigo o una relación que terminó, o que alguien falleció, estaba pensando en, después de que hayas pasado por la tristeza de algo, tú también consigue este "brillo perpetuo".

De esta manera es como el líder de Coldplay consiguió conectar e inmortalizar con las emociones de su público para siempre, como también lo consiguió con su octavo disco Sunrise y Sunset ¡Imperdible!