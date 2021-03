El triste anuncio de Palito Ortega a sus 80 años

El pasado 7 de marzo, Palito Ortega cumplió 80 años y en las últimas horas anunció su retiro de la música. En una entrevista exclusiva con Juan Alberto Mateyko, el artista reveló que piensa abandonar de forma definitiva los escenarios y lo hará con una gira a nivel nacional e internacional.

"Quiero despedirme de la gente, fueron muchos años. y me parece que tengo como ese sentimiento de gratitud, me dieron mucho y mucho más de lo que soñé. Todo lo que alcancé fue gracias al apoyo de la gente", dijo el cantante en el programa radial La Movida de la Noche.

Luego, remarcó: "Me parece que, nobleza obliga, uno tiene que parar y decir 'muchas gracias'. Ya no nos vamos a ver a través de una canción o un escenario, y pensaba hacerlo por todo el país y despedirme. Y también lo consulté con gente que tengo en México y quedaron entusiasmados para hacer algo allá, también Los Ángeles y otros países como Chile, Colombia, entre otros. Fui un privilegiado en ese sentido, lugar que fui, lugar que me encontraba con un abrazo de gente amiga. Y cuando subía a un escenario encontraba el cariño de la gente y tengo muy buenos recuerdos de todos estos años".

Ante la consulta sobre cómo tomó la difícil decisión, Palito respondió: "Uno siente una cosa muy particular con esto de la despedida, pero sin egoísmo. Yo soy un fanático de los cantantes nuevos y de las nuevas generaciones. Y yo siempre estoy tratando de aportar o ayudar. Es así el curso de la vida. Hay muy buenos artistas nuevos, pero yo no sé si todos son compositores. Por suerte más allá de cantar pude escribir mis canciones, y no todos tienen esa posibilidad. Viajé por el mundo cantando mis canciones y también tenía la satisfacción de que muchas de mis canciones se difundieron a través de otros intérpretes", indicó con orgullo.

Ramón “Palito” Ortega nació en Lules, Tucumán, en 1941. Es cantautor, actor, productor discográfico, director de cine, ex gobernador de Tucumán (1991/1995). Autor de “La felicidad”, “Yo tengo fe”, “La sonrisa de mamá”, “Corazón contento”, “Bienvenido Amor”, entre tantos otros éxitos.