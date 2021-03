El categórico argumento con el que Fernando Burlando desmintió a Luciana Salazar

Este jueves, Fernando Burlando -abogado de Martín Redrado- desmintió los dichos de Luciana Salazar y confirmó que iniciará acciones legales contra la modelo por hostigamiento.

En diálogo con Intrusos (América), el letrado señaló: “Vamos a iniciar un proceso vinculado a una investigación de hostigamiento. Sin ánimo de lastimar ni dañar a nadie. Es para poner equilibrio en estas cuestiones que lastiman a sus protagonistas”.

Sobre la acusación de violencia de género que lanzó Salazar, Burlando enfatizó: “A mí me cuesta pensar en esa posibilidad conociendo a Redrado, es un caballero, una persona de bien, no tiene ningún antecedente vinculado a la violencia. En ningún momento salió a responder ni puso en marcha este mecanismo mediático para que se conozca algo de su vida privada. Ella atacó de manera muy fea la dignidad de Martín y él ni siquiera salió a responderle, puso las cosas en manos de un abogado para que se resuelva. El hecho de no tener un vínculo o no pretender tenerlo no quiere decir que sea violencia”.

Sobre la foto que se filtró de su cliente junto a María Luján Sanguinetti, que hizo explotar a Salazar, Burlando aclaró: “Lo charlamos y Martín sospechó que le habían sacado una foto. Pero él no fue el que disparó la cámara para hacer la fotografía. A él no le conviene hacer este tipo de maniobras porque lo perjudica profesionalmente”, lanzó sobre las versiones que aseguran que Redrado fue el que filtró el material a los medios.

Finalmente, Burlando expresó un contundente argumento para desmentir las versiones de Salazar. “Estuvieron en Miami pero eso no habla de una relación estable. Un viaje no marca una relación estable (…) El no habla de una invitación de esas características (desmintiendo que Redrado le haya pagado el viaje a la modelo). Él a mi me refiere una situación totalmente diferente que no habilita a pensar en una relación. Lo bueno sería que lo charlen ellos de manera adulta. Cuando Luciana dice que esta relación la lastima, me parece que hay que terminarla. Y si continúa es autoflagelación”, expresó categórico el abogado.