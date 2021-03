Tras la indignante foto en un supermercado, Luciana Salazar salió a dar la cara

Luego de la polémica que se generó tras la viralización de una foto que mostraba a Luciana Salazar haciendo las compras en un supermercado con su empleada doméstica luciendo su uniforme y llevándole el "carro”, la rubia decidió contestar los duros comentarios que recibió.

La pareja de Martín Redrado optó por repostear una publicación que da cuenta de la noticia, sumándole su defensa: "Recién me encontré con esta ‘noticia’ y me detuve unos minutos a leer la nota al pie y los comentarios de la gente. Casi todas las mujeres hablando mal, insultando, juzgando, etc.", dice uno de los fragmentos que subió.

"Creo que nadie pudo ver que ella es una mamá (como cualquier otra) con una nena haciendo las compras. Los que son padres con hijos pequeños entenderán bien lo que es ir al supermercado con los niños", agregó.

Finalmente, le pidió a sus seguidores que reflejen sus opiniones respecto a este tema: "¿Está mal ir acompañada? ¿No es bien visto recibir ayuda? ¿Qué es lo que molesta verdaderamente de esta foto?".

Recordemos que la cuenta @madeinsanisidro fue la responsable de divulgar la imagen, mientras que Yanina Latorre de viralizarla con un picante comentario: "Che @lulipop07 no podes empujar vos el carrito del super?".

Rápidamente, los usuarios de la red social del pajarito criticaron duramente la actitud de Luli. "La abanderada de los Twitters contra los gobiernos contra la injusticia social y económica jajjajaja", "Se me estruja el estomago es tan retrogrado todo eso", "Que grasa llevar a la maid al super. Último y con el uniforme no podia ir sola", fueron algunos de los comentarios publicados.