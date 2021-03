Cachetazo judicial de Matias Morla contra Dalma y Gianinna Maradona

La denuncia penal que Dalma y Gianinna Maradona presentaron en las últimas horas contra Matías Morla, por "traicionar a su padre y haberse quedado con la marca Maradona", fue desestimada por la Justicia.

Las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe se habían presentado a la Justicia para denunciar administración fraudulenta, un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión, solicitando que se lo investigue por "traición, deslealtad, infidelidad y abuso de poder".

Según revelaron distintos medios, las jóvenes solicitaron una medida cautelar para que se le prohíba a Morla que "ceda, venda, transfiera o disponga" a través de cualquier vía las marcas Maradona, y se lo acusa a este de quedarse con esa firma de manera ilícita.

El accionar de las hijas del Diez parecía un duro golpe contra el polémico letrado, pero de acuerdo a lo que indica su entorno por ahora todo sigue igual. “La Justicia no sólo no dio lugar al pedido de avanzar en una medida cautelar que le impida a Morla "ceder, vender, transferir o disponer” de cualquier modo de todas o de algunas de las marcas Maradona, sino que además aseguró que los papeles de la sociedad están al día y no en discusión, al menos en la arena judicial”, revelaron a Exitoína fuentes cercanas a Morla.

“No se halla discutida la titularidad de la sociedad demandada respecto de las marcas”, expresa el fallo al que tuvo acceso este medio, y agrega: “Considero que el acogimiento de la medida tal como es solicitada importaría suspender el pleno ejercicio del derecho marcario del demandado”.