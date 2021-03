Fuerte denuncia de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia: "Tendría que estar preso"

Al parecer, la guerra entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no tiene fin. Nuevamente la mamá de Charlotte y Alex fue con todo contra su ex marido y él desmintió sus versiones. La mediática fue entrevistada en el programa Hay que ver que sale por la pantalla de El Nueve y no se calló nada.

"Él tendría que estar preso porque yo tengo testigos de todas las veces que me pegó y abusó de mí. Segundo, hizo negocios ilícitos y tendría que estar preso y no lo tendrían ni que dejar salir del p*** país que es Argentina. Si yo no hubiera estado al lado suyo no hubiera jugado ni a las bolitas", señaló furiosa.

A su vez, también disparó contra Sofía Bonelli -la mujer del ex jugador de fútbol- por haberla acusado de abandonar a Christian Nannis en España. “No estamos hablando si dejé o no solo a mi hermano, esas son pavadas de una psicópata enferma mental”, indicó frente a las cámaras.

Su salida del país fue debido al miedo que tenía de las represalias por exponer a los socios de su ex. “Me vine acá a Miami para refugiarme porque Argentina es un país peligroso, porque yo denuncié a todos los que hicieron negocios con mi marido”, contó. “Yo estoy reclamando por los 33 años en los que este hombre me cag* a trompadas y me abusó a la fuerza”, manifestó.

"¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Yo era una víctima de mi p*** marido, que era Claudio Caniggia, al que siempre cuidé, siempre protegí a mi familia”, sentenció. “Como lo protegí a él y lo interné tres veces por drogadicto perdido, tengo todas las pruebas y no te estoy contando pavadas ¿ok? Las tengo bajo un notario y con los sellos de La Haya, los lugares donde yo interné al señor Claudio Paul Caniggia”, lanzó.