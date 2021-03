Alejandra Maglietti reveló aspectos desconocidos de su relación con Jonás Gutiérrez

Alejandra Maglietti estuvo como invitada en el programa La Noche (El Nueve) y reveló detalles de la relación que tuvo con el futbolista Jonás Gutiérrez. “Me preguntaron si fue una buena idea separarme y sí, la verdad que sí. Me estoy dedicando mucho más a mi trabajo. No digo que una pareja te quite energía. Pero sin embargo, cuando estás con alguien que se dedica al deporte, y todo lo que eso conlleva, hay una cuestión en donde pareciera que hay uno que es más importante que el otro en la pareja”, comentó la panelista de Bendita.

Luego agregó: “No estoy diciendo nada nuevo, lo dicen muchísimas mujeres que estuvieron con jugadores de fútbol. Hay que estar acompañando, bancando mucho tiempo cuando tienen una lesión o cuando las cosas no salen bien... y hay veces que dejás de lado lo que estás haciendo vos. Porque quizás el que más dinero gana en la casa, es el otro, entonces pareciera que hay un trabajo más importante que el otro. Cuando la realidad es que mi trabajo era igual o tan importante como el de él”.

"Mi filosofía era no dejar nada, pero terminé dejando. Había una cuestión de decir: ‘No, no voy a este desfile, me voy a quedar a acompañar’", detalló la modelo y abogada..

En la entrevista, también habló de por qué decidió congelar óvulos para ser madre en un futuro: “Leyendo notas a algunas mujeres un poco más grandes que yo, vi que algunas decían: ‘Si yo hubiera podido haberlo, lo hubiera hecho’, por ahí arrepintiéndose de no haberlo hecho. Y ahí dije: ‘Bueno, estoy en la edad, tengo que aprovechar y hacerlo porque no sé qué me depara el destino’”.

También contó que estaría dispuesta a ser madre soltera: “Si eventualmente me sintiera en la necesidad de ser madre y no tengo un compañero, por supuesto que lo haría. (La maternidad) Es un proyecto en el que te tiene que acompañar el otro. Y si no encontraste a esa persona que te acompañe, o en tu necesidad, me parece que hoy en día lo podés hacer”.