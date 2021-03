Nati Jota le contestó a un seguidor que le recomendó "aflojar con los postres"

No es la primera vez que Nati Jota se cruza con un usuario en las redes cuando la critican. En esta oportunidad, lejos de enojarse con el comentario negativo, salió a responderle con ironía en Instagram. "Amo este modelo de bikini que solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una m****. Muchas me entenderán, lo sé", escribió junto a la postal en la que posó frente al espejo con un increíble traje de baño.

Si bien hubo muchos que llenaron la publicación de elogios y la aplaudieron, también hubo quienes la criticaron. Un comentario malintencionado de un usuario llamó la atención de la periodista y ella no quiso dejarlo pasar por alto. "Aflojándole a los postres vas a andar mejor de piernas", le dejó escrito el internauta. Frente a esto, ella le contestó: "Me encantan mis piernas wach, pero gracias por el consejo".

Semanas atrás, Nati ya se había expresado sobre los juicios negativos que recibe por su figura en la web. "Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma... me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", escribió luego de compartir un video de ella caminando en la playa.

En varias ocasiones, la periodista ha puesto en evidencia un conflicto que no sólo tiene ella sino que padecen millones de mujeres que se sienten menos por las "imperfecciones" que creen tener en su cuerpo. "Durante mucho tiempo de la adolescencia estuve traumada con las estrías y usaba bikinis raras para que me las taparan", señaló en el pasado en la red la panelista de Bendita.

Hoy, que ya "se siente mejor", hizo una petición a otras mujeres que la siguen. "Chicas: que les c**** un huevo porfa. Los giles así hoy sirven para darnos cuenta que lo q antes nos dolía, ahora nos resbala", remarcó.