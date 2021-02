Hija de Daddy Yanke revela su secreto para perder peso rápidamente y lucir una silueta de impacto

Jesaaelys Ayala González, hija de Daddy Yankee, es una joven influencer que ha conquistado las redes sociales con su gran talento en el maquillaje. A menudo comparte tutoriales para lograr un makeup perfecto y sus publicaciones se llenan de likes. Por este motivo, posee una larga lista de seguidores en su cuenta oficial en Instagram que están atentos sus trabajos.

La hija del intérprete "Con calma" ha ganado popularidad por su cambio físico tras perder peso, hace un par de años llegó a estar en los 113 kilos. Jesaaelys compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde señaló: “Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo. No quería que me tomaran fotos de cuerpo completo… En fin, no me gustaba cómo era. Se me hacía difícil y hasta lloraba de frustración porque había intentado bajar de peso tantas veces que nada me funcionaba”.

“Y decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca jajaja. Empecé a ejercitarme y a comer limpio. A través de todo esto recibí todo el apoyo de mi familia y me ayudaron a motivarme para llegar a mi meta. No es fácil acostumbrar al cuerpo a cosas diferentes porque requiere tiempo”, indicó.

Por lo antes expuesto, Jessaelys ahora ha compartido su secreto para mantenerse en forma a través de las historias de su perfil en Instagram. Se la puede ver en el gimnasio dispuesta a practicar boxeo, un deporte, que es sabido, que trabaja todos los músculos del cuerpo y ayuda a perder peso de manera rápida.

La hija de Daddy Yankee también ha demostrado, en más de una oportunidad en sus redes, que para mantener su silueta llevo una alimentación muy balanceada. Así que la combinación perfecta para mantener su peso consiste en realizar ejercicios y comer lo más saludable posible. Un gran dato: su alimento predilecto es el guacamole.