Vicky Xipolitakis reveló qué pasó con su "romance" con Germán Martitegui

Algo de lo que más llamó la atención de los fanáticos de la primera temporada de MasterChef Celebrity fue el divertido ida y vuelta que tuvo Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui a lo largo de las distintas galas. La "historia de amor" entre la cocinera y el chef mantuvo en vilo a miles de personas y por ello, son muchos los que hoy se preguntan qué pasó entre ambos luego de que finalizara el certamen culinario.

Ahora, Xipolitakis contó algunos detalles en Cortá por Lozano, el magazine que sale en la pantalla de Telefe y que hoy está a cargo de Zaira Nara debido a que su conductora estrella se encuentra de vacaciones. Fue Nicolás Peralta quien le preguntó a la mediática si había continuado hablando con el reconocido chef.

La Griega reconoció que charlaron una vez que finalizó la competencia y aprovechó para tirarle un "palito" al aire. "Martitegui tarda mucho en contestar los mensajes de WhatsApp, eh...", dando a entender que mantenían una conversación en la app de mensajería instantánea líder en el mundo.

Nara salió a defenderlo y argumentó que probablemente eso ocurra porque está ocupado con sus hijos. Al oír esto, Vicky redobló la apuesta. "Yo tengo uno que vale por cien... Le mandamos un beso por acá...", indicó ella fiel a su estilo.

Finalmente reconoció: "Cuando yo dije que había llegado hasta ahí porque el amor no se mendigaba, sentí que me tiraba onda, palos. Me hice la difícil y se terminó el programa. Si bien hubo unos mensajes de por medio, como tarda tanto..."