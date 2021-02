Shakira promociona su nueva colección de ropa inspirada en el Super Bowl 2020

Shakira es una artista que durante años ha demostrado que posee un talento incomparable. Desde sus inicios ha conquistado a millones de seguidores con su melodiosa voz, logrando convertirse en una de las artistas más influyentes del momento.

Durante los últimos días, Shakira se ha realizado un cambio de look que ha dejado todos sus seguidores enamorados. Pues en su intento de teñir el cabello en color rosa, lo dejó en un tono roja. Recordando así sus inicios con el disco "Dónde están los ladrones". No cabe duda que este nuevo look la hace lucir más radiante y juvenil.

Con el paso de los años Shakira se ha reinventado musicalmente y ha sorprendido a todos con su single "Girl Like Me" en compañía de los Black Eyed Peas. Este tema ha sido todo un éxito, pues a solo dos meses de haberse estrenado cuenta con más de 240 millones de reproducciones en YouTube.

Los éxitos para la intérprete del tema “Me gustas” continúan, ya que recientemente la pareja de Gerard Piqué compartió a través de las historias de la red de la camarita un video, donde promociona algunas prendas de su nueva colección de ropa deportiva, inspirada en el Super Bowl 2020, prendas en blancos, rojos, negros y dorados.

Recordemos que el año pasado Shakira formó parte del evento del Super Bowl, donde desbordó talento en compañía de Jennifer López, logrando crear una dupla explosiva en compañía de J Balvin y Bad Bunny.