Con un ajustado atuendo deportivo Yanet García comparte una nueva rutina de ejercicios

La carrera de Yanet García como presentadora de televisión comenzó en el 2015 cuando debutó como “La chica del clima” en el programa “Gente Regia” de Televisa Monterrey. Gracias al éxito obtenido en la TV es considerada una de las presentadoras más guapas de la televisión azteca. Luego deleitó a todos sus seguidores al formar parte del programa de televisión "Hoy".

A sus 30 años Yanet posee más de 13 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram. Esto se debe a que constantemente se mantiene muy activa a través de sus redes sociales compartiendo con todos sus seguidores rutinas de ejercicios para lograr tener una silueta perfecta. Para nadie es un secreto que su cambio físico ha sido sorprendente.

La novia de Lewis Howes se ha especializado para convertirse en coach certificada y así compartir rutinas de entrenamiento a través de la aplicación Fitplan. Allí publica un cronograma de actividades para tonificar la silueta.

Como prueba de lo antes expuesto está la más reciente publicación de Yanet García a través de su cuenta oficial de Instagram. En ese material se puede observar que la regiomontana realiza una ardua rutina de ejercicios con pesas, para tonificar piernas y retaguardia.

La presentadora mexicana dejó el siguiente mensaje para motivar a sus fans, “Mancuernas de 40+40= 80 LBS 💪🏻🔥Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes! Si quieres algo solo ve por ello y punto. @fitplan_app “Los resultados de la disciplina y determinación JAMÁS los encontrarás en un quirófano “ "Si se puede!!! Just keep going”.