Reveladora confesión: Maluma habló de su encuentro con Madonna en una entrevista

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido en el mundo artístico como Maluma, es un cantante de 27 años que ha logrado conquistar el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. Su carisma y talento hicieron que sus temas se encuentran entre los más escuchados desde hace años. El hombre recientemente lanzó su nuevo disco titulado “7 días en Jamaica”.

Hace pocos días Maluma fue entrevistado por Nicky Jam en su programa “The Rock Star Show”. El colombiano sorprendió a todos con reveladoras confesiones. Al inicio de la entrevista el intérprete "Felices los 4" habló de Madonna, a quien beso para el videoclip del tema "Medellín". Por su parte Nicky Jam quiso hacer la entrevista más amigable e íntima. Por eso se atrevió a preguntarle "sí la boca de la estrella olía bien". De forma inmediata Maluma se echó a reír y confesó de manera cómplice: “Que no se te olvide que me chupó el dedo gordo”.

La entrevista se tornó con mucho humor, pues ante la confesión de Maluma, Nicky Jam expresó: “Yo tengo una uña amarilla. A mí me hace eso y le da tétano en la boca. Si Madonna me chupa el pie, ahí mismo expiró Madonna”, dijo. Por la confesión, parece que no tiene unos pies muy cuidados.

Maluma agregó en la entrevista que cumplió uno de sus sueños al grabar con la intérprete del tema “crazy for you”. Además expresó: “Quedó una buena relación. Yo la puedo llamar a ella y preguntarle sobre cualquier cosa de mi vida y ella me va a responder con todo el amor del mundo”.