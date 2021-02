La sorpresiva confesión de Barbie Vélez en la red: "Por momentos siento que..."

Barbie Vélez se encuentra en un gran momento de su vida, tanto laboral como amoroso. Por un lado, se está preparando para dar el gran sí en el altar. La actriz recientemente aceptó en Punta Cana la propuesta de matrimonio de Lucas Rodríguez, con quien está en pareja desde hace más de cuatro años. Aunque no han revelado aún la fecha, todo indica que los jóvenes realizarán su ansiada boda a fin de año.

Por el otro, este lunes debuta en la pantalla de eltrece con Corte y Confección Famosos. El reality está generando mucha expectativa en todos por lo que ocurrirá y seguramente las figuras que participan darán mucho de qué hablar.

En sus redes, Barbie se muestra muy activa y comparte con sus fanáticos momentos de su vida diaria. Ahora, sorprendió al revelar que en su cartera llevaba literalmente de todo. Esto hizo que le llovieran divertidos mensajes y no dudo en compartir algunos. Uno puntualmente llamó la atención de más de uno de los internautas.

"Sos esa amiga que te lleva hasta el hilo y aguja en las fiestas", le escribió una usuaria de Instagram. "Jajaja, siempre tengo eso en mi cartera. Real", le respondió ella junto a una fotografía del kit que lleva a todos lados. Inmediatamente después compartió un pequeño clip donde hizo una confesión de su vida.

"Me causó mucha gracia este mensaje porque no puedo creer que tenga un costurero! Por momentos siento que tengo 80 años, porque te juro que vos me encontrás y me decís ‘dame algo para el dolor de cabeza', una curita o un costurero y todo lo tengo”, señaló frente a la cámara.