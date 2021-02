Durísima: Silvia Pérez no se guardó nada y lapidó a Jorge Rial en vivo

Luego de varios rumores, finalmente Jorge Rial anunció su salida de Intrusos. Por más de 20 años el periodista estuvo a cargo del ciclo de espectáculos en la pantalla de América TV y hoy, no hay quien se pregunte quien ocupará su lugar. "No vuelvo a Intrusos, pero no quise desarmar nada para que siga todo esto. Eso hay que respetarlo a muerte, pero no me quedo en Intrusos porque lo mío es un desafío personal. Estamos armando un proyecto fuerte, TV Nostra", aseguró el periodista al revelar la noticia que impactó a más de uno de los televidentes.

“Sé que voy a extrañar a Intrusos, que es mi hijo y nunca me voy a ir. Como decía Troilo, ‘del barrio siempre estoy volviendo'", reconoció el papá de Morena y Rocío a través de su cuenta de Instagram luego de anunciar su partida en la TV.

En la última emisión de Santo Sábado, el programa que conduce el Pelado López y Soledad Fandiño, emitieron un informe muy completo sobre la historia del ciclo televisivo y el conductor les pidió una opinión a cada uno de los panelistas. Silvia Pérez, quien se encontraba como invitada, no se guardó nada de lo que pensaba y fue muy crítica.

"Es lo mejor que le puede pasar a ese hombre, irse de Intrusos. Estuvo toda una vida hablando mal de la gente, hizo cosas jodidas y me parece que está buenísimo que a lo mejor le cambie el karma, a partir de esto. Sinceramente lo digo, soy una persona honesta que digo lo que pienso. Sé que pasaron muchas cosas en el programa y a lo mejor le dieron muchas cosas", expresó durísima.

"Siempre me preguntaba cómo se hacía para sobrevivir creando un programa donde se habla mal de otra gente. Me parece lo mejor del mundo que se pueda ir", aseguró al aire.