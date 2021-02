La filosa versión de Jorge Rial sobre la ausencia de un conocido periodista en La Nación+

A través de su cuenta de Twitter, Jorge Rial habló de supuestas internas en el canal La Nación+, y especuló sobre la causa de la ausencia del periodista Carlos Pagni con su programa Odisea Argentina en el relanzamiento de la emisora. Recordemos que en la señal de LN+ ya debutaron Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Alfredo Leuco. Además, Luis Majul regresó con su ciclo en la misma pantalla.

“¿Todavía no salió Pagni en la nueva programación de La Nación Más? ¿No será porque no quiere salir desde los estudios de La Corte porque dice que le pertenecen a Cristóbal Lopez? Nooooo. ¿Y le están buscando otro estudio en otra parte? Nooooo”, disparó filoso Rial sobre el presunto motivo por el que Pagni aún no volvió al canal de noticias en cuestión.

Lo cierto es que el periodista aludido por el exconductor de Intrusos todavía se encuentra de vacaciones. De hecho, la última escrita por el analista político para el diario del grupo de medios en el que trabaja data del 21 de enero de 2021.

Recordemos que los estudios La Corte pertenecen al Grupo Indalo, ya que Cristóbal López compró la productora La Corte en el año 2015. Esa empresa se había encargado de producir y transmitir los partidos del Fútbol Para Todos. Entre 2017 y 2019 Showmatch se hizo allí, como así también Corte y Confección, otro producto de LaFlia.

De esta manera, tras haber tildado a Jonatan Viale de "divo", Rial busca agitar el avispero del canal de noticias que asoma como el posible ganador en el rating en su rubro durante este 2021.