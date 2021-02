Para fans y principiantes: ¿Cuál es la mejor temporada de Friends?

Durante sus 10 temporadas, Friends cautivó al público y se convirtió en una de las series más exitosas de todos los tiempos. Sin embargo, en los años que estuvo al aire no siempre mantuvo la misma calidad e interés y, según los críticos, hay una temporada que es la mejor de todas.



Se trata de la temporada 8 que le valió su único premio Emmy a Mejor Serie de Comedia y que además Jennifer Aniston ganó como Mejor Actriz por su divertida interpretación de Rachel Green. Inició el 27 de septiembre de 2001 y finalizó 16 de mayo de 2002, cuando los productores ya sabían que la serie debía llegar a su fin en cualquier momento.

¿Por qué la temporada 8 es la mejor?

Friends es una sitcom, un tipo de serie televisiva cuyos episodios se desarrollan regularmente en los mismos lugares y con los mismos personajes, que fue un éxito desde el primer capítulo. Sin embargo, como ocurre casi siempre, en sus inicios no logró una masiva popularidad por la poca confianza de sus personajes y los chistes no tan gracioso.



En las temporadas 4 y 5, sus protagonistas se fueron soltando y lograron ponerse en la piel de sus personajes. Si bien con el paso de las temporadas las series van decayendo por la falta de ideas de sus guionistas, lo cierto es que Friends pasó lo contrario: la temporada 8 fue la mejor.



En los capítulos el grupo está más unido que nunca y los problemas que surgen no se solucionan individualmente sino que están todos apoyándose, por lo que no hay un personaje que se destaque más. Además, aparece como estrella invitada Brad Pitt, quien en ese momento formaba con Jennifer Aniston la pareja dorada de Hollywood.

La temporada 8 inicia con el casamiento de Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry), allí se enteran que Rachel está embarazada y uno de los mejores episodios es cuando le cuenta a Ross (David Schwimmer) que es el padre en el capítulo 3. La temporada 8 finaliza con el nacimiento de Emma con varias perlitas propias de sus protagonistas.

