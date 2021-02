El duro descargo de Alejandro Fantino tras ser incluido en una lista de vacunados VIP

Tras el escándalo desatado por el vacunatorio vip, se difundió una falsa lista de supuestos beneficiados que esperaban dosis contra el coronavirus, dentro del listado estaban los nombres de varios famosos.

Uno de ellos fue Alejandro Fantino decidió hablar en su programa. "Ayer estaba en casa con mi novia descansando y empiezo a recibir información de que estaba en una lista de vacunados VIP. La verdad que al principio no le di mucha bola y dije: ‘Bueno, típica mugre de redes’. Ni siquiera de redes: típica mugre, típico sistema para tratar de contrarrestar grandes incendios o quilombos", comenzó diciendo.

Y continuó: "Ya pasé por varias de estas, mi apellido o de distintos famosos De Brito, Tinelli, Echarri, Diego Latorre, pusieron a un arquero, a Nicolás Cambiasso, cientos de nombres de famosos. No le di bola a las 10 de la mañana, dije: ‘Típico que giran estas cosas, tonterías’. Hasta que empiezo a recibir agresiones en mis baúles de mensajes de redes sociales. Empiezan a agredirme, a insultarme La gente me escribía: ‘Basura’, ‘Estás usando las vacunas’, ‘Te me caíste de arriba, te tenía como un buen tipo’. Yo digo: ‘¿Alguien puede creer esto?".

Luego, Fantino disparó: "Hasta que me di cuenta que sí, que las fake news en una situación como esta sirven para los que se mandaron la cagada, porque lo tuvieron a Tinelli instagrameando o aclarando que no se había dado la vacuna. A mí, escribiendo a las 3 de la tarde un comunicado en Instagram. Yo antes de pedir un turno por izquierda y que me vacunen por izquierda, juro por la salud de mi madre que está viva que prefiero infectarme 177 veces de COVID y le voy a tratar de ganar las 177 veces con los linfocitos T, con los anticuerpos o con lo que sea. De éstas van a tener mil, porque esto está explotando y no termina por mucho tiempo".

"Hablé con un par de colegas y un par de famosos ayer, porque había una cierta preocupación porque muchos pueden llegar a creerlo. Porque después hay otra cosa: yo figuraba en esa lista como ‘no vacunado’, pero como que me había anotado en una lista. Es bizarro si te lo pones a pensar... Tuve COVID en agosto, se supone que tengo anticuerpos, pero no se me pasa por la cabeza. Estas cosas hay que fumigarlas cuando nacen”. Y agregó: “Esto, hablando en criollo, rompió en pedazos la pantalla y atravesó lo emocional. Porque cualquier vacuna que se haya dado y no se la haya dado a un viejo o cualquiera de los 50 mil que murieron, son insultados en el momento en que se vacunó en forma vip a quien sea", comentó, dando sus motivos para desmentir esta información:

Finalmente, expresó su enojo contra quienes sí aceptaron ser vacunados. "Voy a tratar de que el programa haga un abordaje de esto por fuera de la política y hablemos de la mierda humana que te puede llegar a hacer vacunar a alguien, porque tenés relación o porque tenés onda. Esto va más allá de la política, esto es de algún mierda humano que decidió que la salvación o no de colocarte una vacuna lo puedas determinar con el dedo. Se produjeron revoluciones por este tipo de cosas a través de la historia humana, por lo que el pueblo y la gente considera como injusticia supina o total. La gente deja pasar todo el tiempo cosas. Desde microcosas como: ‘Mirá, el boludo paso en rojo. ¡Qué boludo! Mirá si pasaba un nene y lo chocaba’. Y lo dejás pasar, no levantas el teléfono... pero hay cosas que la sociedad no deja pasar".