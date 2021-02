El escrache a Julieta Prandi en la intimidad: "No sos muy normalita"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se muestran en las redes felices con su flamante noviazgo. En octubre pasado, la modelo confirmaba el romance en la mesa de Polémica en el Bar. "Sí, estoy con Emanuel", aseguró. En ese momento, Mariano Iúdica, conductor del ciclo, festejó. Y destacó la "mirada de enamorada" de la modelo, quién sólo atinó a decir: "Puede ser".

Fue entonces cuando la locutora Valeria Mirabella, invitada al programa, le preguntó: "¿Tenés mariposas en el estomago, te sudan las manos?". Y Prandi le respondió: "Son muchas preguntas. Si te lo puedo resumir, estoy muy bien en este momento. Estoy muy estable, estoy en una relación y estoy muy contenta".

Hoy, más consolidados que nunca, ambos disfrutan de su gran presente sentimental y comparten en las redes sociales algunos de los momentos de su intimidad. En esta oportunidad, fue el cantante quien filmó a la conductora cocinando en su casa. En el video, se la ve a ella reír mientras pica una cebolla. "Estoy llorando. No me escraches. Todo sea para alimentarte, sabés", se la escucha decir entre carcajadas.

"Cuando quedás en evidencia de que no sos muy normalita. El guacamole me salió ‘Luxury’, pero los lentes no provocaron el efecto deseado. Lloré como desgraciada. Gracias @emanuelortega1 por escracharme. De eso se trata la vida", escribió junto al emoji de un corazón. Su pareja, enamorado, le comentó la publicación: "Tu risa es canción".

Recordemos que el 2019 fue un año difícil para Julieta, quien transitó una separación complicada de Claudio Contardi, a quien denunció por violencia familiar. "Me costó muchísimo entender que había perdido el esfuerzo económico de mi carrera. Perdí muchísimo. Fue muy duro tener que dejar mi propia casa, con dos hijos, y empezar de cero. Fue volver a nacer porque pasé situaciones espantosas, de violencia, de maltrato emocional, psicológico y económico",reflexionó en una entrevista con Jey Mammón en su ciclo Estelita en casa, por América.