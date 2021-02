Recordamos el increíble gesto que tuvo Ricky Martin con una fan argentina

Nadie duda de que Ricky Martin es sumamente generoso y agradecido con su público. Cuando está de gira, cada vez que puede sale del hotel a sacarse fotos y firmar autógrafos. Sin embargo, son muchos los casos en los que también ha cambiado la vida de las personas en forma particular.



En esta oportunidad, recordamos el hermoso gesto que el cantante puertorriqueño tuvo con Paula D’Amico, una fanática argentina que luchaba contra una dura enfermedad.



El emotivo gesto que tuvo Ricky Martin con una fanática argentina

La historia en cuestión tuvo lugar años atrás, más específicamente en 2017. Paula D’Amico tenía 37 años y era la madre de Tiziana, que entonces tenía 5. Durante 2 años había estado batallando contra un difícil caso de cáncer.



Cuando parecía que la enfermedad había sido superada, la misma volvió a aparecer y significó una recaída para Paula en todo sentido de la palabra, tanto en lo físico como en lo anímico.



Por suerte para ella, estaban su hija, el resto de su familia, sus amigas y, sobre todo, su gran ídolo: Ricky Martin.



Días antes de reiniciar el tratamiento de quimioterapia, Paula estaba charlando por teléfono con Cecilia, su gran amiga y madrina de Tiziana, y le transmitió el particular pedido en el que estaba pensando. Le dijo: “necesito un mensaje de Ricky”.



Sorprendida, Cecilia no sabía cómo reaccionar y lo consultó con otras amigas. “No hay peor intento que el que no se hace”, le dijeron, y fue entonces cuando puso manos a la obra.



¿El medio elegido? Twitter. “Pau sigue su lucha con el cáncer con nueva quimio para ver crecer a su hijita. Consigamos mensaje de energía de Ricky Martin”, escribió, solicitando que los usuarios hagan “retuit”.

¿Cuál fue el mensaje que le cambió la vida a Paula?

Lo que en principio parecía algo increíble e imposible de lograr, en menos de 24 horas se hizo realidad. Luego de una enorme viralización, el boricua respondió a través de la misma vía haciéndole llegar su mensaje de fuerza a su fanática argentina:



“Mil besos, nena bonita. Sé que todo estará bien. Eres luz. Cuando vuelva a la Argentina nos veremos y te daré un abrazo apretado”.



Desde entonces, Paula no solo cumplió uno de sus grandes sueños, sino que también encontró una gran dosis de energía y motivación para seguir luchando contra la enfermedad.



“¡Gracias, gracias y más gracias! Yo pedía el saludo de Ricky Martin para encarar este nuevo reto y recibí amor por demás”, escribió en Twitter.



Al mismo tiempo, recibió cientos de mensajes de madres que también tenían cáncer, lo que la llevó a crear un blog donde plasmaba sus experiencias y pensamientos, entre otras cosas.



Lamentablemente, tiempo después Paula perdería definitivamente su batalla contra el cáncer. Sin embargo, gracias al esfuerzo de su gran amiga y al gesto de Ricky Martin, pudo disfrutar del saludo de su mayor ídolo de toda la vida.