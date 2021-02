El mensaje de Fabián Cubero para Mica Viciconte, con palito incluido para Nicole Neumann

Fabián Cubero y Mica Viciconte volvieron a ser noticia en las últimas semanas, luego que Nicole Neumann presentara ante la justicia una medida cautelar para que la pareja de su ex marido no pueda mostrar públicamente a sus hijas.

"La cautelar era para Viciconte, porque me parecía que hacer canjes con la imagen de criaturas no estaba bueno", aclaró la modelo en una entrevista con Jey Mammon.

Tanto Cubero como Viciconte decidieron hacer oídos sordos al reclamo y se fueron a pasar unos días a Mar del Plata, ciudad balnearia de la que ambos son oriundos. Desde allí comparten con todos sus seguidores fotos y videos de sus merecidos días de descanso y desconexión.

Pero en las últimas horas, un posteo del ex jugador de Vélez Sarsfield llamó la atención. "MDQ Nuestra tan linda ciudad", escribió en el epígrafe. Y sumó una oración, tan romántica como filosa, porque parece dirigida a su ex esposa: ·Cómo no te conocí antes, estando tan cerca", concluyó con un emoji de dos corazones.

De manera solapada, Cubero pareció dirigirse a su ex. Incluso sumó el anuncio de la marca de su traje de baño, blanqueando el canje y haciendo alusión, de alguna manera, a la denuncia de Nicole.