Tres no son multitud: la no convencional cita de San Valentín de Selena Gómez

Selena Gómez, que no ha dado indicios de estar en pareja desde hace algún tiempo, decidió pasar una fecha especial para los enamorados de todo el mundo, junto a sus amigos.

Para la actriz de “Monte Carlo”, no hay nada de malo en ser la tercera persona en medio de una cita de pareja. La ex pareja de Justin Bieber pasó San Valentín junto a sus amigos Anna Collins y Fox Atticus Martindale. Quienes son novios, y han sido compañeros de casa de la cantante de “Baila conmigo”.

Selena que tiene 28 años de edad y una trayectoria indudable en el mundo del espectáculo, se dejó ver en las redes sociales acompañada por sus amigos compartiendo una mesa muy bien preparada. En la cena romántica atípica, donde son tres los comensales, se los vio muy sonrientes y disfrutando de unos manjares. Se pudo ver sobre la mesa una torta con frutillas, y copas de Champagne.

Anna y Fox vivieron en el 2019 en la casa de Selena en California, y por eso han desarrollado un estrecho vínculo, casi familiar. De hecho, la cantante expresó en sus redes que iba a extrañarlos, cuando se mudaron. “Después de todo un verano de ser compañeros de cuarto, Anna, Fox y Freddy se han ido a casa y ya los estoy perdiendo”, dijo Gómez. El equipo también paso la última navidad en conjunto.

Selena Gómez ha estado filmando “Only Murders in the Building”, en la ciudad de Nueva York, por lo que no se la ha visto sociabilizando con amigos, o conocidos. El nuevo film, genera mucha expectativa por que están convocados también Martin Short y Steve Martin: “Se trata de tres personas que viven en uno de esos exclusivos edificios de apartamentos en Nueva York. Ellos se ven en el ascensor pero realmente nunca hablan entre sí. Ni siquiera saben los nombres de los otros. Y luego todo se convierte en un verdadero crimen y obsesiones”, contó Short al “The Daily Beast”.