Matías Defederico publicó chats privados de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández y Matías Defederico suman otro capítulo a su polémica disputa mediática. En un nuevo enfrentamiento, la panelista de Los Ángeles de la Mañana acusó en las redes sociales al ex futbolista de no ayudarla con los gastos de los útiles escolares de sus tres hijas.

"Al pelotudo del padre de mis hijas: las nenas no pueden esperar los libros se compran ahora. Por lo tanto si te podés ir de vacaciones, podés pagar de inmediato los 17 libros", disparó en su primer posteo en Twitter.

Además, hizo referencia a una situación en particular que vivió con el futbolista: "No contesté de inmediato cuánto son los libros porque no sé el valor por eso luego conteste el valor del total una vez que los compré y a eso le sumé los uniformes, útiles y libros que no pagó el año pasado (ah y querido te perdone los del primer año)", continuó. Luego completó: "Así que si te quedó algo que te tengo que aclarar pública y privadamente, te puedo seguir atendiendo y cerrando el @orto (sic), caradura".

"Aprendé a ser padre, aprendé a tener prioridades y el día que pagues todas tus obligaciones, no te juzgaré porque te vayas de vacaciones. Mis hijas no esperan ni para comer, ni para equiparse para el colegio, pero tranquilo vaguito que mamá siempre está", publicó.

Al leer las repercusiones mediáticas de las acusaciones, Defederico salió a defenderse a través de su cuenta de Twitter y publicó unas capturas de pantalla de las conversaciones privadas que mantuvo con la madre de sus hijas. "Miércoles 27 de enero mientras seguía en el grupo del jardín, leí eso y me puse a disposición de ella... Los libros para las nenas. No tuve respuesta", escribió el ex jugador.

En la charla, él le pregunta qué necesitan, pero ella no le responde. Más tarde, le comenta que tiene una casa para alquilar en Pinamar. La mediática le contesta que no, porque todos los que iban a la Costa se contagiaban de coronavirus.

En otra mensaje, Matías explicó que nunca se negó a depositarle el dinero para que sus hijas tuvieran los libros para la escuela. "Miércoles 10 de febrero... Recibo respuesta de que ya estaban los libros... Mi respuesta fue con el depósito del mes que viene (marzo), nunca dije ‘no puedo’", señaló.