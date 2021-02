Sigue internado: revelan el motivo por el cual no le dieron el alta a Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni fue internado este martes tras la confirmación de su positivo de Covid-19. Si bien el artista no presentó complicaciones, fue hospitalizado de manera preventiva para monitorear su cuadro y hacer una serie de análisis.

En diálogo con Fabián Doman en Radio La Red, Brandoni comentó este mismo martes que tenía esperanza de recibir el alta en esta jornada de miércoles, pero finalmente debió permanecer en el Sanatorio Anchorena. Según informó el empresario teatral Carlos Rottemberg a LA NACION, el actor no atraviesa agravantes en su situación, pero por los controles médicos y la medicación que le fue administrada; fue imposible que el equipo de profesionales que lo atienden le permitan regresar a su casa.

Además, el productor remarcó con optimismo que Brandoni fue trasladado a una habitación común tras pasar la noche en terapia intermedia.

Recordemos que fue Rottemberg quien dio la noticia de la enfermedad del legendario actor, a la vez que informó sobre la situación de la obra que protagoniza. “Confirmado el resultado positivo de Luis Brandoni por Covid-19. Se suspende momentáneamente la temporada teatral de El acompañamiento hasta nuevo aviso”, escribió el empresario en Twitter.

“Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas. Estaba rodeado por personas que tuvieron Covid, entonces vinieron a verme a casa para hisoparme y me internaron. Se pusieron de acuerdo en mi familia para contenerme porque yo quería seguir trabajando”, había comentado Brandoni en diálogo con Fabián Doman.