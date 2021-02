El mensaje de Jorge Rial tras el contagio de Luis Brandoni que desató furia en la red

Jorge Rial defendió públicamente las medidas de aislamiento implementadas por el Gobierno durante el año pasado para detener el avance de los casos de coronavirus. De hecho, el conductor no dudó en confrontar con voces disidentes dentro del ámbito del espectáculos que se promulgaban en contra de una cuarentena tan extensa.

En varias oportundiades, Rial repudió a figuras públicas que aparecieron en manifestaciones del aislamiento extendido, incluyendo al actor Luis Brandoni, que fue uno de los promotores de una de estas medidas, aunque con la aclaración de protestar tomando los recaudos pertinentes por la crisis sanitaria.

Mientras Brandoni permanece internado en observación tras contraer Covid-19, aunque con un cuadro estable y sin complicaciones, Rial publicó un polémico mensaje en su cuenta de Twitter, en el que si bien no menciona al legendario actor; muchos usuarios enfatizaron en lo inoportuno del comentario.

"Confirmado: los flota flota no previenen el coronavirus", escribió el exconductor de Intrusos. Automáticamente, el mensaje recibió una seguidilla de mensajes de repudio. "Chiste con este tema, no", "No escupas para arriba, que a vos también te puede tocar", "El argentino vivo más odiado. Increíble lo basura de persona que sos", "Geronte mamarracho"; fueron algunos de las respuestas que recibió el periodista.

Confirmado: los flota flota no previenen el #coronavirus — JORGE RIAL (@rialjorge) February 16, 2021

Recordemos que Brandoni asistió la marcha del 17A, junto a dirigentes como Hernán Lombardi, y usando algunos flota flota como medida de distanciamiento social.