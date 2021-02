La historia oculta de Britney Spears: todo lo que necesitas saber

El sexto capítulo de una serie de documentales llamados “The New York Times Presents”, producidos por The New York Times en colaboración con Hulu está dedicado a Britney Spears, la cantante que a fines de los años ´90 y principios de los 2000 tuvo a todo el mundo a sus pies. No hubo lugar en la tierra donde no haya sonado alguno de los hits de la artista.

El largometraje explora el ascenso meteórico de Britney a la fama, el crudo trato que recibió por parte de la prensa siendo prácticamente una niña, la presión mediática de ser la nueva cara de la juventud norteamericana a la cual todo el tiempo se le pedía una conducta ejemplar. Y por supuesto se incluye todo lo referido en torno a sus ganancias, la ambición económica y el poder que su padre se arrogó a base de la explotación de la artista, y que dio lugar muchos años después al movimiento #freebritney, que tomó gran relevancia en Twitter e Instagram.

Foto: Instagram The New York Times

En el año 2008 a Britney Spears le fue impuesta la tutela de su padre cuando tenía solo 26 años, a partir de ese momento perdió el poder de decisión sobre sus bienes, su carrera y sus finanzas. Además el documental también muestra todas las presiones que llevaron a Britney al punto de quiebre que todos recordamos con escenas de violencia contra la prensa y totalmente calva.

Siendo constantemente sexualizada, y por hipocresía de la industria también exigiéndola una conducta irreprochable; uno de los factores preponderantes para su descenso al borde de la locura y la depresión fue su ruptura con su pareja de entonces Justin Timberlake, la cual fue mediatizada y expuesta de forma obscena hasta que ya no quedó nada de su intimidad. Sobre esta situación se explayó pidiéndole disculpas públicas el mismo Timberlake recientemente.

Foto: Instagram The New York Times

La sinopsis del documental publicada en la cuenta de Instagram de The New York Times lo describe así:

El mundo estaba cautivado con Britney Spears en la década de 1990 mientras ascendía al estrellato mundial. Pero luego, mientras lidiaba con luchas personales, el público parecía disfrutar viendo cómo su vida se convertía en pasto para los fanáticos de los programas de entrevistas nocturnos, los entrevistadores sensacionalistas y una próspera industria de revistas sensacionalistas.

Eso fue hace mucho tiempo. En estos días, Spears está soportando un capítulo extraño, y tal vez incluso más oscuro: vive bajo una tutela sancionada por la corte, sus derechos restringidos. Ella no tiene el control de la fortuna que ganó como artista.