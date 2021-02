¿Conocías la triste historia de amor de Christina Aguilera?

La clásica historia de amor titulada "Me enamoré de mi mejor amigo". Las famosas también sufren rupturas, corazones rotos y experiencias románticas que nada tienen que ver con lo que muestran en sus videoclips o películas. Christina Aguilera también tiene su historia de amor fallida y, de cara al próximo día de los enamorados, aquí te la compartimos.

La década del 2000 fue "la época de oro" de Christina Aguilera. Hits como "Genie in a Bottle" y "What a girl wants" la lanzaron sin escalas al estrellato. ¡Y bien merecido lo tenía! Pero detrás de tanto éxito se escondía una historia de amor con un final no tan feliz.

En esos años Christina conoció a Jordan Bratman, quien en 2005 se convertiría en su esposo luego de una mágica y romántica boda de invierno con 125 invitados. La celebración duró 3 días, los detalles fueron de ensueño y la pareja era muy feliz. Antes de comprometerse, ellos se consideraban "mejores amigos".

Christina creyó que en el amor le iría tan bien como en la música pero no fue así. Luego de un año, las cosas comenzaron a complicarse y no lograban recomponerse a pesar de la llegada del bebé. Recordemos que Christina Aguilera tiene dos hijos: Summer Rain Rutler y Max Liron Bratman (fruto de la relación que estamos describiendo). ¿Una curiosidad? En una nota exclusiva aclaró que "ninguno de los dos fue planeado", pero que los ama infinitamente y son lo mejor que le pasó en la vida.

La infancia de Christina no fue fácil. Su padre maltrataba a su madre y ella tuvo que cargar con ese peso en sus espaldas. Tal vez es por eso que, de adulta, deseaba tener una mágica historia de amor y conformar una familia feliz. Sin embargo, su primer intento se vio fallido.

En 2009, mientras Christina grababa la película "Burlesque" (plagada de comentarios negativos y considerada un fiasco a pesar de contar con la presencia de Cher) conoció a Matthew Rutler. Se enamoró y comprendió que, aunque siguiera esforzándose, el vínculo con Jordan Bratman ya no podía seguir.

Aunque el refrán diga "un clavo saca a otro clavo", no fue así para Christina. Si bien se enamoró nuevamente y conformó una familia ensamblada con la llegada de la pequeña Summer Rutler, en ocasiones aseguró que le hubiera encantado que su primer intento fuera victorioso y que su principal preocupación era que sus hijos se criaran en un hogar tenso, complicado y sin paz como le pasó a ella cuando era pequeña.

Afortunadamente Christina Aguilera volvió a sonreír y hoy es feliz. Su historia no es más que el ejemplo de que, muchas veces, los primeros intentos no son los definitivos y no se debe perder la fe en que pronto llegará el amor. ¿Y a ti qué te parece?