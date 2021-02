La furia de Adrián Pallares en Intrusos: "Desagradecida"

La última emisión de Intrusos estuvo más recargada que nunca luego un misterioso mensaje que esgrimió Adrián Pallares. El nuevo conductor del ciclo de chimentos, tras la renuncia de Jorge Rial, lanzó un fuerte y misterioso mensaje contra una mujer cuyo nombre no reveló, pero que abre un sinfín de teorías al respecto.

"Lo peor son los desagradecidos. No seas desagradecida. No seas desagradecida, a vos te lo digo. Estamos tratando de que no se arme más escándalo del que ya han armado. No seas desagradecida", disparó sorpresivamente.

"La verdad que recién me reía, pero no me da ninguna gracia, no es un chiste. No seas desagradecida. Es lo único que te digo", enfatizó Pallares.

Rápidamente, muchos seguidores del programa vieron estas palabras como un palito para Morena Rial, debido al tratamiento que el ciclo le otorgó a la polémica fiesta de cumpleaños que organizó para sus 22 años, donde asistieron varios de sus compañeros de la obra.

Recordemos que las críticas llegaron desde todos los frentes, pero la más dura fue de parte de su padre, Jorge Rial. Desde Twitter, el mismo día en el que su esposa, Romina Pereiro, anunció que había dado positivo de Covid-19, el conductor expresó su molestia por lo ocurrido. "Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado", lanzó.