Conmoción por la muerte de la estrella de Tik Tok Dazharia Shaffer a los 18 años

La estremecedora noticia de la muerte de la influencer Dazharia Shaffer fue confirmada en su página de GoFundMe. A pesar de que todavía no revelan la causa oficial de su fallecimiento, Daily Star publicó que su padre, confirmó que se trata de un suicidio.

El lunes, la adolescente de 18 años publicó una serie de videos en sus historias de Instagram, asegurando que serían sus últimas publicaciones. La joven cantó y bailó, y finalmente se despidió escribiendo: “Ok, sé que los estoy molestando a todos, esta es mi última publicación”.

“El 8 de febrero, mi hija Dazharia nos dejó temprano y la llamaron para volar con los ángeles. Ella era mi pequeña mejor amiga y yo no estaba preparado de ninguna manera para enterrar a mi hija”, comentó su padre.

En tanto que su madre expresó: “Estoy tan desconsolada que realmente no puedo creer que te vayas. Me gustaría estar esperando que dijeras que fue una broma, pero no lo es. RIP mi ángel. Todo el mundo habla de nuestros malos momentos, pero nunca se habla de los buenos tiempos #babygirldee”.

Más tarde la mamá de la influencer publicó otro mensaje agradeciendo a los fans de su hija: “Solo quiero agradecer a todos por su amor y apoyo a mi hija. Desafortunadamente, ella ya no está con nosotros y se fue a un lugar mejor”.

Dazharia tenía más de un millón de seguidores en TikTok, más de 170 mil en Instagram y su canal de YouTube contaba con casi cien mil suscriptores.