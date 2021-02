Tristeza: el coronavirus se cobró una víctima en Los Simpson

Este lunes, la noticia del fallecimiento de Marc Wilmore a los 57 años causó fuerte conmoción a nivel mundial. Se trata de uno de los guionistas de la popular serie animada "Los Simpson", donde también se desempeñó como coproductor ejecutivo.

"Mi dulce, dulce hermano, Marc Edward Wilmore, falleció esta noche mientras luchaba contra el coronavirus y otras condiciones que le causaron dolor durante muchos años. Mi hermano era el ángel más amable, gentil y divertido que conocí. Te quiero, hermano pequeño", expresó el comediante Larry Wilmore a través de un sentido mensaje en su cuenta de Twitter.

Marc Wilmore fue nominado 10 veces a los premios Emmy, y ganó en una oportunidad la codiciada estatuilla. También fue guionista de "The Tonight Show" y de otra serie animada, "F is for family".

El trabajo de Wilmore como guionista de Los Simpson fue a partir de la temporada 13, en noviembre de 2001. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, guionistas y comediantes le rindieron homenaje en las redes. “Otro enorme talento que nos han quitado demasiado pronto”, afirmó el escritor de Los Simpson, Michael Price, quien agregó: “Tuve el privilegio de trabajar con él en tres shows (...) durante buena parte de los últimos veintitrés años y era la persona más graciosa de la sala. Y un hombre maravilloso. Es irreemplazable".

Recordemos que la icónica serie animada también estuvo de duelo el año pasado con la muerte de David Richardson, quien también se desempeñó como guionista.