Dieron a conocer el nuevo trabajo que tendrá Rocío Oliva y estalló la polémica

En estos días se confirmó la inesperada incorporación de Rocío Oliva a C5N y estalló la polémica en la red, con fuertes acusaciones de diversos usuarios sobre las aptitudes de la ex de Diez para sumarse al canal de noticias.

De esta manera, Oliva hará su pase de panelista en Polémica en el Bar (América), a integrante del ciclo Minuto a Minuto, en la pantalla de la mencionada señal.

Según trascendió, Rocío tendrá a su cargo la columna de deportes en el envío que conducen Luciana Rubinska y Adrián Salonia. Recordemos que la futbolista además tiene una columna en Súper Mitre Deportivo en Radio Mitre AM 790 en la medianoche y fines de semana, y los domingos, de 13 a 15, acompaña a Gabriel Anello por Canal 26 en Fútbol sin manchas.

En la red, varios usuarios mostraron su descontento, incluyendo a comunicadores que hoy no tienen trabajo. "Soy Licenciado en Periodismo egresado de la UCES, hice el Master de Periodismo en LN/Di Tella en 2018, estudié Marketing Digital en Digital House, me fui a estudiar 6 meses a Valencia en España pero a mi cierran las puertas y se las abren a minas cómo está que no estudió nada", escribió por ejemplo Joaquín Díaz (@JakaDiaz).

"Hasta qué punto lo que hicieron personas como Rocío Oliva y Amalia Granata (generarse carreras mediáticas a base de acostarse con famosos) no es una forma de trabajo sexual? Es la fama y el reconocimiento una forma de pago indirecto?", cuestionó otra usuaria.