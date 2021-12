Todos los hijos que tuvo Wanda Nara con Mauro Icardi y con Maxi López

Wanda Nara se hizo famosa en el año 2006 cuando se filtró que había pasado una noche romántica con Diego Maradona y que tenía una prenda íntima suya. Con tan solo 18 años, aprovechó esa fama para ir al piso del programa Intrusos y allí lo desmintió al revelar que era virgen (dicho que perdió credibilidad cuando se divulgaron sus videos íntimos).

De esta manera, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo argentino y, más tarde, Jorge Rial reveló cómo se dio todo. "Me llama el productor Julián León y me dice que hay una chica que quiere ser famosa y quiere que le inventemos algo en el programa, algún quilombo. Le digo: ‘¿Quién es?’ Me responde: ‘Wanda Nara'", contó el conductor.

Y siguió: "‘No la conoce nadie, no le demos bola. Cuando salgo de la parrilla dónde estaba, me llama Fabio Cuggini y me dice: ‘Estoy volviendo de Mar del Plata. Acabo de ver a Maradona con una mina.’ ‘¿Qué mina?’ ‘Wanda Nara’. Cuelgo, lo llamo al productor y le digo: ‘¡Llamala ya!’”.

Fuente: Instagram @wanda_icardi.

Rial explicó que ellos le dieron un entorno para que se haga famosa, pero que fue ella la que armó toda la puesta en escena. A partir de entonces, todo el país conoció a Wanda Nara, quien rápidamente, se hizo contactos en la farándula y, pocos años más tarde, una amiga del medio le presentó al ex futbolista de River, Maxi López.

La relación de Wanda Nara con Maxi López y Mauro Icardi

Wanda Nara y Maxi López se enamoraron rápidamente y se casaron el 31 de mayo de 2008, ella tenía 21 años y él 24. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia Santa Elena y se hizo un operativo con más de 25 agentes de seguridad, que cuidaron la llegada de la modelo en un impecable Rolls Royce.

Su primer hijo, Valentino Gastón López Nara, llegó el 25 de enero de 2009; el 8 de diciembre de 2010 nació Constantino López Nara; y, finalmente, Benedicto López Nara nació el 20 de febrero de 2012. La pareja tuvo solamente tres hijos y, en 2013, la modelo pidió el divorcio por las constantes infidelidades del futbolista.

Fuente: Instagram @wanda_icardi.

Nara se refugió en Mauro Icardi, quien era amigo de la pareja en ese entonces, y el amor surgió de un momento para el otro al punto que se casaron en 2014 en Buenos Aires, Argentina. Su primera hija en común es Francesca Icardi Nara, quien nació el 19 de enero de 2015, y por último, llegó la más pequeña de la familia, Isabella Icardi Nara, el 27 de octubre de 2016.

Pese al escándalo que se generó hace varias semanas por una infidelidad de Mauro Icardi con la actriz Eugenia "China" Suárez, la pareja sigue unida y se encuentran viviendo juntos. Para sorpresa de todos y luego de un divorcio polémico, Maxi López ayudó a Nara a atravesar este momento y ahora mantienen un buen vínculo. ¿Conocías su historia?