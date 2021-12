Furor por Coldplay en Argentina: se agrega una cuarta función en River

El esperado regreso de Coldplay a la Argentina está causando furor entre sus fanáticos. Por la alta demanda de entradas, la banda agregan nuevas funciones para el 28 y 29 de octubre 2022 en el Estadio River Plate. De esta manera, se suma a las fechas anunciadas para el 25 (agotada) y 26 de octubre 2022 que ya cuenta con los últimos tickets disponibles.

Luego de haber vendido más de 1.000.000 de tickets en el marco de la recientemente anunciada Music Of The Spheres World Tour, Coldplay confirmó su presentación en Argentina. Este show marca un antes y un después en la historia de la banda, que ya había elegido nuestro país para comenzar en 2016, y concluir, en 2017, su última y legendaria gira A Head Full Of Dreams.

Music Of The Spheres World Tour forma parte del lanzamiento de Music Of The Spheres, el noveno trabajo de estudio de Coldplay, cuyo single Higher Power fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet.

Además, el disco incluye la canción My Universe, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS. Hoy la canción acumula más de 100 millones de vistas en YouTube.

Cabe recordar que el eje central del regreso de Coldplay a los escenarios estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida. El show será alimentado completamente con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en baterías recargables móviles. Además, se ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables.

Las entradas ya están a la venta a través de All Access.

Campo delantero: $13.000

Platea Preferida: $10.500

Platea: $9.500

Plateas Altas: $8.500

Platea Media Sívori: $6.500

Campo: $6.000

Platea Alta Sívori: $4.500