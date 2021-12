El milagroso embarazo de Isabel Macedo: qué hizo para lograr el sueño

Rebosante de felicidad, con la alegría que le brota por los poros, así caminan por la vida Isabel Macedo, que transita por una etapa maravillosa, la más emocionante y mágica. La actriz corroboró hace unos días que está embarazada, una novedad increíble.

Los rumores de este estadío de Isabel comenzaron a sobrevolar hace unas semanas en el aire, principalmente por la información que vertió Jorge Rial en Twitter, donde anunció que se venía el segundo hijo de la morocha. Claro que la esposa de Juan Manuel Urtubey optó por el silencio.

Esa primicia se corroboró con el paso de los días, porque Macedo se animó a contarle al mundo que en su pancita crece el segundo hijo. Una novedad que llenó de emoción a la familia y que la catapultó a recibir una tonelada de salutaciones y felicitaciones del ambiente.

Isabel y el ex gobernador de Salta ya son padres de Isabel, quien aterrizó en este mundo en 2018, tras dos años de relación. La pequeña iluminó la cotidianidad del matrimonio y de la modelo, quien pudo cristalizar este anhelo de disfrutar la maternidad.

Macedo tiene 46 años, luce espléndida, como si el paso del tiempo no dejara huellas en su fisonomía. Por eso la posibilidad de un nuevo embarazo se tornaba algo compleja, de difícil concreción. No obstante, la ex de Facundo Arana acudió a diversas técnicas.

Por un lado, Isabel utilizó el método de vitrificación de óvulos, es decir, el congelamiento de óvulos. Una práctica que por suerte la medicina ya ofrece hace tiempo como una solución y una vía para las mujeres de alto porcentaje de éxito.

Pero eso no fue todo. MDZ accedió al círculo íntimo de Macedo y logró conseguir un dato revelador. Resulta que la actriz no solo puso en manos de los doctores este sueño de ser mamá por segunda vez, sino que la otra arista del caso se vincula con un pedido muy especial e íntimo a la Virgen del Cerro, que se encuentra en una montaña ubicada en los Tres Cerritos.

La misma acción que realizaron Marcos Peña, ex jefe de gabinete, con su mujer, quienes también se acercaron a ese lugar alejado en Salta para implorar por un embarazo. A los tres meses de esa visita, Luciana Mantero descubrió que el test le dio positivo. Todo un acto de fe.