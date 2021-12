Por qué Isabel Macedo y Facundo Arana se separaron escandalosamente

Isabel Macedo y Facundo Arana, por más que transcurrió mucha agua bajo el puente, el inconsciente colectivo reconoce instantáneamente a esa pareja súper explosiva. Un binomio que sacudió todo en la década del 2000, por el auge de ambos actores.

El amor vibró entre ellos durante un lapso considerable, todos los flashes se posaron en sus hombros y el público se fascinaba con ese vínculo. No obstante, en 2006 se rompió el lazo y el noviazgo llegó a su final, lo que activó una serie de incógnitas.

Todas las fuentes de información direccionaban al motivo de la ruptura a un comportamiento errático de Facundo, así crecieron las versiones de una infidelidad consumada con María Susini, con quien al poco tiempo formalizó un romance y a la postre edificó una familia.

Esa idea de un affaire de Arana se desmoronó este año, porque surgió a la luz una línea de veracidad completamente opuesta, que señala a Isabel como la que llevó a cabo un adulterio. Sí, la moneda se dio vuelta y la artífice de la separación habría sido Macedo.

Los datos salieron de la boca de Evelyn Von Brocke, quien tomó el arriesgado camino de relatar el encadenamiento de los hechos. La periodista aseveró que contaba en su poder con pruebas, con hechos fácticos para sostener esta versión tan sensible.

Evelyn describió con lujo de detalles: “Cuando se separó de un famoso decían que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella”. Así, lisa y llanamente, la comunicadora se arrojó al vacío de exteriorizar esta información.

Von Brocke incluso se animó a narrar pormenores del método que desarrolló Isabel para consumar el engaño: “En su edificio se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino. Lo tuve a Facundo llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella”.

Claro que las dudas se instalaron, pero Evelyn acudió a una tajante postura y bramó: “Lo dije en su momento, y no me lo desmintió nadie hace muchos años. Él estaba muy dolorido. Él me lo confirmó en su momento, ahora se lo puede decir”.