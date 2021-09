Los estampados que no pueden faltarte en tu armario y que usa Isabel Macedo

Isabel Macedo es una de las actrices que conserva un estilo bien minimalista: no le gusta usar tacones ni brillos ni tampoco hacer gran alboroto con sus looks, sino todo lo contrario. En este caso, defiende sus tres estampados favoritos para esta nueva temporada.

La actriz sabe cómo brillar con muy pocas pero favorecedoras prendas que le lucen ideales, aunque son básicos que todas tenemos en el armario. Ahora te mostramos tres estampados infaltables en tu armario.

Flores

Las flores son un must-have cada temporada primaveral. Foto: Instagram

No pueden faltarte las flores en primavera. No lo decimos de manera cliché sino como algo necesario y cierto: las flores son un estampado atemporal y que siempre va bien. Isabel Macedo lo luce en un jumpsuit color mostaza con estampa en blanco y negro y unos botines negros junto con solo una cadena de eslabones plata como accesorio. Un look que puede servirte para ir a la oficina o para un evento.

Animal print

Isabel Macedo nos presenta el animal print como uno de los estampados más relajados. Foto: Instagram

Como ya contamos, el animal print revivió y vuelve más fuerte que nunca, por ende es necesario que tengamos una prenda para el entretiempo con este estampado. Isabel Macedo lo llevó en un vestido largo estilo camisero con unas sandalias negras. Este look puede servirte para tus días más relajados en donde quieres andar cómoda pero chic.

Batik

El batik, ese estampado teñido que hizo furor este 2021. Foto: Instagram

El batik es uno de los estampados tendencia 2021 que han llevado un montón de famosas este año, como Isabel Macedo. Ella se decantó por un jumpsuit o mono midi en estampado batik en colores blanco, azul y celeste. Pasa lo mismo que los demás conjuntos: puedes usarlo de día con zapatillas y de noche con tacones.

Isabel Macedo demuestra que estos tres estampados están a la moda y te acompañarán durante este cierre de 2021.