Cuánto lloró Mariano Martínez cuando se separó de Lali Espósito: "Ella lo dejó y..."

Lali Espósito y Mariano Martínez configuraron una de esas parejas que rompe con todo lo preestablecido, por la magnitud de ambas figuras y por el origen del amor que traspasó de los sets de filmación a la vida real. Los flashes, la atención y el seguimiento se apoderó de ellos.

Corría el 2015 cuando los actores protagonizaron la serie Esperanza mía, un envío que consiguió excelente repercusión en la pantalla de eltrece y que se constituyó en un verdadero éxito. Esa trama tan peculiar, con el romance de los personajes se encendió una chispa.

Lali y Mariano se dieron la oportunidad de construir un noviazgo, escucharon sus corazones y se sumergieron en la aventura de compartir sus días. Pero a los seis meses algo implosionó y generó una enorme oleada de informaciones, de versiones, de teorías sobre el motivo de la pronta ruptura.

Con el paso del tiempo, Espósito aportó algunas frases entrelíneas que referían a un comportamiento de celos, de inseguridad de Mariano. Una especie de agobio que la impulsó a ponerle punto final al vínculo amoroso. Además que en alguna ocasión le dedicó conceptos como “lindo, pero bruto”.

Lo cierto es que esa separación caló hondo en el semblante de Martínez, quien transitó por un periodo de angustia y se zambulló en un duelo profundo. El actor le costó asimilar este golpe a su corazón y muchos allegados de su círculo íntimo aseguraron que navegó por meses de lágrimas, del efecto del desamor.

Hace unos meses, el protagonista de decenas de novelas visitó el piso de Los Mammones y permitió indagar en las entrañas de sus sensaciones. Respecto al noviazgo con Lali reconoció: "Yo la recuerdo con mucha alegría, mucho cariño. Lo demás, son cosas que pasan”.

Claro que la referencia se entrelazaba con un audio polémico que circuló, en el que Mariano tildaba de mala persona a Espósito. Un registro que originó álgidos debates, por el modo de recordar a una persona que compartió su intimidad.

En cuanto a esas palabras hirientes, Martínez justificó: "Son cosas que suceden cuando te peleás con alguien, estás enojado y la otra persona también... los fans toman partido pero se dijeron cosas de los dos lados que no estuvieron bien. No creo que ninguno piense todo lo que dijo... no nos fue bien como pareja pero eso no quiere decir que seamos malas personas".

Con la madurez a cuesta por el crecimiento y de la reflexión, Mariano aceptó sus yerros: “Soy humano y si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien que quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedir”.