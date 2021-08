Mariano Martínez y el durísimo momento que le tocó atravesar

Desde hace tiempo, Mariano Martínez está en boca de todos por el ocurrente contenido que comparte en sus redes sociales. En la virtualidad, más de uno de los usuarios ha criticado ferozmente sus performances y compartido divertidos memes. Ahora, luego de su pasó por La Academia, diálogo con LAM e hizo referencia a los haters. "Hay un momento de crueldad en las redes. A mí realmente no me afecta en nada, pero hay gente que se suicida por esos temas", reconoció frente a las cámaras de eltrece.

También, habló de su show en Los Mammones, el cual fue objeto de muchas burlas. "Después de haberme presentado en lo de Jey Mammon le hice un mensaje a mi hija y le quise decir que más allá de todo, estoy contento de haberlo intentado y de ir hacia adelante, porque la vida pasa en un segundo y de repente te encontrás con que te estás por ir y no te animaste a hacer algo por el qué dirán. Es muy triste eso", señaló.

Curiosa, la notera le consulto acerca de las cosas que lo habían curtido durante su vida para que no dejarse afectar por los comentarios ajenos. Sin rodeos, contó el duro momento que le tocó atravesar en su infancia. "A mí me pisó un colectivo a los nueve años, cuando venía por la vereda con unos amigos, y me dejó tres años en cama. Casi pierdo la pierna izquierda que me la salvaron en el hospital Garrahan. Me agarró gangrena", reveló.

Y agregó: "Volví a caminar a los 12 años y me decían que no iba a crecer igual. Además, me hacían bullying de chiquito y me decían ´pierna de palo´ o que me la había comido un cocodrilo´. En una edad en la que uno se está desarrollando".

"Yo realmente lo sufrí muchísimo. Eso me fue curtiendo, después fui saliendo adelante, me fui formando y tratando de mejorar, sabiendo que lo importante es ser buena persona y estar centrado en uno y mejorar uno", reconoció y para cerrar, dejó una reflexión: "Mandate a hacer lo que te gusta si realmente te gusta. No pienses en el qué dirán, porque tu vida es tuya y de nadie más que tuya".